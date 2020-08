Pese a haber sido elogiada en distintos medios por continuar pagando a sus trabajadores a pesar de la pandemia, Patty Wong se encuentra en el ojo de la tormenta por el testimonio de un extrabajador que acabaría con la imagen que mostró la empresaria.

“El mismo día de la pandemia me botó. Ni siquiera ella me dio la cara, sino que terceras personas nos dijeron ‘ya no vas a pertenecer a la empresa, hasta aquí nomás y te van a llamar para que te liquiden'”, contó Ronal Arquiñigo en una entrevista para el programa de Magaly Medina.

Patty Wong es denunciada por trabajador y la acusa de despedirlo en plena pandemia. (Video: ATV)

“La verdad que no conozco (a los que salen en su video), son chicos nuevos. Los chicos que nosotros trabajábamos, no están ninguno”, sostuvo Ronal sobre el video en el que aparece Patty Wong tras la reactivación económica.

Asimismo, el extrabajador de Patty Wong reveló que ganaba tres mil soles mensuales y que este monto era pagado en efectivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el documento que les hicieron firmar al momento de su liquidación.

Según mostró el programa de espectáculos, en el documento figura un sueldo de S/ 465, monto que es mucho menor al que realmente recibía por su trabajo.

“Después de cuatro años, la liquidación que recibí fueron 1100 soles y mi sueldo básico dice que es 465, que no es cierto... Estoy molesto, indignado, resentido”, manifestó el trabajador.

VIDEO RECOMENDADO

Ivana Yturbe le canta "Y le dije no" a Mario Irivarren y él le dice: "No te creas tan importante"