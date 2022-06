Este 18 de junio, el legendario músico Paul McCartney cumple 80 años y lo celebra como el músico más rico del Reino Unido e Irlanda, según la lista elaborada por ‘The Sunday Times’ en 2021. Pese a la desaparición de Los Beatles, McCartney ha continuado amasando una fortuna, que se estima supera los 1,200 millones de dólares, cifra superior a lo obtenido por estrellas como Elton John, Ed Sheeran y más.

Claro, hay que destacar que los millones que hoy abundan en las cuentas de Paul McCartney son fruto de su trabajo en la música y la venta de sus discos, pero también de otros factores como el derecho de canciones propias y ajenas, así como sus inversiones en diferentes empresas y el sector inmobiliario.

A pesar de los millones de dólares que posee, el artista de Liverpool tiene una peculiar relación con el dinero, tal y como contó en una pasada entrevista con “The New York Times”. La falta de recursos económicos en su niñez hizo que el cantante aprendiera el valor de las cosas que aún perdura hasta la actualidad.

“Lo que pasó fue que, al no tener mucho dinero, cuando entraba algo en casa era importante. Era importante cuando se me entregaba mi cómic semanal. O era un gran acontecimiento cuando llegaba la carta de mi amigo por correspondencia (tenía un amigo por correspondencia en España, Rodrigo)”, contó McCartney en aquella oportunidad.

“Cuando venían regalos en los cómics, con pequeñas chucherías, las guardaba todas. Algunos dirían que es un instinto de acaparamiento, pero el no tener nada cuando era niño ha hecho que esa actitud se me haya quedado en lo que respecta al dinero. Estoy un poco loco. Mi esposa no lo está. Ella sabe que puedes deshacerte de las cosas que no necesitas, pero yo soy un conservador”, agregó.

SUS MILLONES

Empecemos por la forma en que nació la leyenda. Junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, McCartney logró su fama mundial como bajista y uno de los cantantes de The Beatles, agrupación con la que batió todos los récords de ventas. Tan solo en Estados Unidos vendió más de 183 millones de discos, y más de 600 millones en todo el mundo.

The Beatles en 1969. (Foto: Ian MacMillan)

Esto no fue todo, la venta de sus discos continuó aún después de The Beatles. Tras desintegrarse el grupo, McCartney continuó su carrera en solitario, logrando un gran éxito. En 2021, lanzó “III Imagined”, el décimo noveno álbum de su aventura en solitario. Esta producción rápidamente entró al top de las listas de los más vendidos en todo el mundo.

Además de sus ganancias por la venta de discos, Paul McCartney posee una gran cartera de derechos de canciones propias y ajenas. Fundó el holding McCartney Productions Limited (MPL). Gracias a esta compañía, empezó a adquirir los derechos de autor de grandes artistas como Buddy Holly, Jerry Herman, Frank Loesser, Meredith Willson, Harold Arlen y otros. Se estima que la mitad de su fortuna corresponde a las ganancias adquiridas por su compañía.

Y aún hay más, otra fuente de ingreso son sus giras, con las que recauda cerca de 60 millones de dólares al año. Por si fuera poco, el artista de Liverpool también ha invertido en empresas como Jaunt (una desarrolladora de software) y Magex (una compañía de servicios de comercio electrónico que fue finalmente comprada por BankServ).

Por último, pero no menos importante están sus propiedades. La compra de viviendas ha hecho que el artista posea un patrimonio inmobiliario valorado en 150 millones de dólares. En 1984 construyó una casa frente al museo MoMa de New York valorada en 1.88 millones y en 1998 invirtió casi medio millón en una casa en East Hampton.

A sus viviendas (que también posee casas en Long Island, Beverly Hills y más) hay que sumar su envidiable colección de autos de lujo. Un Aston Martin DB5, un Lamborghini S2 Espada, un Chevrolet C5, un Corvette o un Lexus LS 600h, valorado en 73,000 dólares, son algunos de sus favoritos.

