El pasado miércoles, Jossmery Toledo y Paula Manzanal protagonizaron un tenso momento cuando la expolicía acusó a Manzanal de discriminatoria. Hecho por el que la modelo salió a defenderse.

Es así que en la breve entrevista que brindó a “Magaly TV: La Firme”, Paula contó lo que sabe del romance entre Toledo y el futbolista argentino Mariano Nagore.

La expareja de Fabio Agostini señaló que no sabía mucho de su romance. “A mí me parece un chico guapo y yo se lo comenté. Ella me dijo que no pasaba nada, ‘a mí no me gusta’. Creo que de ahí le gustó y fue por una chica Gabriela Herrera, un bailarina, que lo siguió en Instagram y ella se puso celosa. A partir de ese momento inició el romance”, contó.

Sin embargo, criticó la actitud de Toledo con Herrera pues la también abogada siempre se vendió como alguien que apoyaba a las mujeres y no las juzgaba. “Tengo conversaciones con ella donde decía que Herrera era una pe**, zp** y yo qué, ‘¿qué pasó?’. Entre mujeres hay que apoyarnos”, añadió.

Por su lado, Magaly Medina afirmó que el futbolista es misio, cualidad que al parecer no le gusta a Toledo. “Creo que no sabe, pero si se entera capaz lo deja”, comentó.

“Ya averigüé todo, se lo contaré mañana. No es millonario, tiene 24 años, juega en un equipo de categoría D, o sea, vale menos que Jean Deza. Imagínate”, sentenció la popular “Urraca”.