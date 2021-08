Este miércoles, Jossmery Toledo le respondió a Paula Manzanal tras acusarla que discriminatoria. Cabe señalar que Manzanal afirmó en broma que no era “fina” por haber viajado a Tulum.

“Nos hemos estado bromeando, pero son bromas de amigas que son internas. Yo a ella en ningún momento le falté el respeto”, señaló en su cuenta de Instagram la ex policía.

Ante los hechos, la ex de Fabio Agostini descartó ser discriminatoria y que habían bromas internas que se han hecho publicas.

“A mí me sorprende porque ella conoce mi casa, conoce a mi hijo, a mi familia y jamás hemos hablado de su distrito. Entonces a mí me sorprende porque cuando hacemos bromas, siempre nos hemos burlado de nosotros. Yo tampoco he discriminado un distrito, ni clase social”, aseguró a “Magaly TV: La Firme”.

Del mismo modo, la rubia señaló que ambas se juntaban bastante por el programa “Reinas del Show”, donde participaron y con el tiempo se dio cuenta que no eran tan amigas.

“Tenía razón Fabio, era una arribista porque era lo que quería. Yo la consideraba una buena persona hasta que salió todo esto que la he juzgado”, agregó.

La modelo mostró chats donde Toledo le pide que le presente hombres con dinero, mientras que Manzanal señala que ella prefiere hombres guapos. “Todavía la ayudó a busca su novio... ¿Entonces, quién minimiza a quién? Luego dice que yo soy la interesada, cuando es ella quien quiere millonarios”, concluyó.

