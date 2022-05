El portero de la selección peruana, Pedro Gallese, tuvo un festejo muy especial por el Día de las Madres pues no solo celebró esta fecha especial sino también el cumpleaños número 32 de su esposa Claudia Díaz.

La pareja que radica en los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Orlando, disfruta de los días de sol y fue así como recibieron las celebraciones dobles el día domingo.

Pedro Gallese colocó un romántico mensaje para su esposa Claudia Díaz con quien atravesó, hace unos años, un momento duro luego que el seleccionado fuera ampayado con otra mujer saliendo de un hotel en San Miguel.

Con el perdón de su esposa, Pedro Gallese ha encaminado su vida familiar en los Estados Unidos y fue desde ahí donde dedicó un amoroso mensaje a la madre de sus dos hijos, calificándola como la mujer perfecta.

“Mi amor feliz cumpleaños y feliz día de la madre a la mujer perfecta para nosotros te amo demasiado sigue siendo así te admiro mucho y muchas gracias por ayudarme a mí y a nuestros hijos a ser mejores en este mundo”, escribió el portero.

Por su parte, Claudia Díaz agradeció a Dios por tener salud, fuerza y sabiduría. Además, mostró el día de piscina que pasó junto a su esposo y a sus dos pequeños.

“Mis 32 años y Mi día de la madre con mi banda, los mejores #familia. Hoy ME CELEBRO más que cualquier otro día, hoy me celebro doblemente porque me lo MEREZCO; gracias mi Señor porque me das mucha SALUD, FUERZA Y SABIDURÍA y solo llenas mi vida de personas y cosas bellas. Feliz cumpleaños a mí #32. Feliz día de las madres a mí”, dijo la bella Claudia.

