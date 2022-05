Nataniel Sánchez regresó a Perú luego de vivir cuatro años en Barcelona desde donde quiere impulsar su carrera artística, sin embargo, el dejó español es claro en su forma de hablar.

Durante una entrevista que brindó al canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, confesó que una conocida exanimadora infantil le gritó cuando tenía 10 años. La furia de la presentadora se desató, ya que la actriz se confundió en unos pasos de una coreografía.

“Lo que pasó es que mi madre Charito siempre me enseñó que respetos guardan respetos y había la idea equivocada que cuando tú maltratabas a un niño, el niño por ser niño tenía quedarse callado. A mí no me gusta que me griten y parece que ella estaba en mal momento y cometió el grave error que ella pensaba como que soy sonriente”, relató Nataniel Sánchez.

Luego continuó con: “ella empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú Jacky sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco soy consciente y digo ‘me equivoqué’. Soy exigente, pero no me equivoqué, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero había que echar la culpa a alguien. Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”.

¿Fue María Pía Copello la agresora de Nataniel Sánchez?

La conductora del espacio digital, Jackie Ford dejó entrever que María Pía Copello era la conductora que agredió verbalmente a Nataniel Sánchez, pues aseguró que ahora esta animadora infantil es parte de la conducción de un famoso reality.

“Qué pena que se haya molestado, ahora la vemos en un programa con su verdadero rostro (...) te voy a enseñar los realities de moda”, contó Jackie Ford

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE