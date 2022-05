Fiorella Méndez sigue en el ojo de la tormenta, luego que Magaly Medina evidenciara su romance con Óscar del Portal, quien está casado desde hace 10 años con Vanessa Químper. Cabe mencionar que la esposa del comentarista estaría embarazada.

Según fuentes del diario Trome, Fiorella Méndez estaría pasando por un complicado momento tras descubrirse su romance con Óscar del Portal y se encontraría “deprimida y arrepentida”. Incluso, la periodista estaría pensando en dejar Perú y pasar unos meses en Estados Unidos.

Magaly Medina a Óscar del Portal: es despreciable tener una amante y tu esposa esperando una bendición

A través de su programa de ATV, Magaly Medina mostró nuevas imágenes de Óscar del Portal viviendo en su departamento, donde Aldo Miyashiro le fue infiel a su aún esposa Érika Villalobos con Fiorella Retiz.

“Salió en una camioneta, hasta esta tienda que escogió un pantalón para embarazadas, en talla chica (...) nos dijeron que estaría embarazada y él lo dejó entrever”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “me parece algo nefasto, terrible, me parece despreciable desde todo punto de vista. Supongo que ella estará analizando qué es lo que debe de hacer (...) la situación no es fácil, pero me parece una falta de respeto tener una amante y tener a tu esposa esperando una bendición más para tu familia.