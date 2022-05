En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González se volvió a pronunciar por las declaraciones de Mario Irivarren al revelar que tiene problemas de ira. Además, el conductor de TV criticó que el también modelo busque apoyo en el actor Christopher Gianotti.

Durante la emisión del programa, Gigi Mitre aseguró que Mario Irivarren debe de llevar una terapia adecuada, para que no vuelva a cometer los mismo errores.

“Va venir otro que le haga lo mismo y mario va seguir, por más que haya estado con las chicas más lindas de la televisión, pero hay que tener un nivel de amor propio...”, comentó Gigi.

Ante estos comentarios, el popular Peluchín no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra Christopher Gianotti, quien en su cuenta de Instagram dice ser coach ontológico

“También si se trata con Christopher Gianotti... que te devuelva la plata....”, expresó Rodrigo González.

Vania Bludau sobre Mario Irivarren: “Saltó al mueble y me agarró del cuello”

Ante las explicaciones de Mario Irvarren hacia los conductores de Amor y Fuego, Vania se comunicó con Gigi Mitre, para desmentir que la hayan agarrado de la nuca.

“Se trepó del mueble para agarrarme del cuello. Está mal lo que dice. Mis amigas estaban al costado y no me gritaba, él me insultaba. Realmente me sorprende”, dijo la modelo a través de mensajes en pleno programa en vivo de “Amor y Fuego”.