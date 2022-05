A través de sus historias de Instagram, Mario Irivarren compartió con sus seguidores que participó en un ritual ancestral luego de estar en medio de la polémica por admitir – en el programa “Amor y Fuego”– que sí tuvo reacciones violentas durante su romance con Vania Bludau.

El exintengrante de “Esto es Guerra compartió un extenso mensaje en el que habló sobre cómo fue su experiencia en este ritual con el que busca su “crecimiento personal”.

“Fui invitado por una gran amiga, ahora una hermana a ser parte de un hermoso ritual ancestral que ha sido para mí una gran lección de vida. Si hace unos años me hablabas de este tipo de situaciones yo hubiera dicho que era una locura, pero en este proceso de crecimiento personal estoy aprendiendo a ver las cosas con humildad, dejando mi ego y arrogancia de lado, mostrando el más profundo respeto por las personas y por su forma de pensar y sentir, por creencias y sus ideas”, contó en un inicio.

El modelo reconoció que gracias a su participación en el ritual ahora está en busca de la riqueza del alma. “Y es gracias a eso, que me animé a dejar de lado todo aquello que me frenaba, ego, orgullo, arrogancia, dudas, miedos, inseguridades, y pude gozar de esta experiencia de desconectarme para reconectar, yo que vivo o vivía con una coraza encima, que vivía haciéndome el fuerte, el duro, que era incapaz de contar o demostrar como realmente me sentía, de pronto me sentía desnudo, libre, sin cargas, hablando desde lo más profundo de mi corazón como realmente me sentía con personas que acababa de conocer, pidiendo perdón y dando las gracias por todo lo que toca y me ha tocado vivir, porque gracias a eso que hoy busco encontrar la riqueza, no lo material, sino la del alma que es única realmente valiosa”, puntualizó.

Finalmente, Irivarren tuvo unas palabras de agradecimiento a la persona que la invitó a participar en este evento espiritual. “Les presento a Fabia, un ser de luz, una persona maravillosa, que hizo lo posible que viva esta hermosa experiencia, y una clara muestra de que la vida coloca en nuestros caminos a las personas correctas y que estas actúen en el momento indicado”, añadió.

Mario asegura que no ahorcó a Vania Bludau

En su reciente visita al set de “Amor y Fuego”, Mario Irivarren confesó que sí tiene una problema con la ira, pero descartó que haya lastimado físicamente a su expareja.

“No soy un maltratador y nada de eso y si me piden una auto opinión, yo soy una buena persona que tiene un pequeño problema que se manifiesta en situaciones muy aisladas y cuando se manifiesta pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos... Sí, tengo un problema con la ira”, dijo a ‘Peluchín’.

En otro momento de la entrevista, Irivarren descartó que haya ahorcado a Bludau, un detalle que dejó entrever la conductora Magaly Medina luego que Vania conversó con su jefe periodístico sobre el fin de su historia de amor.

Mario Irivarren confesó que sí tocó a Vania Bludau de manera tosca, aunque aseguró que jamás la ha golpeado.

