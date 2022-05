Fiel a su estilo, el presentador de TV Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ se refirió a la actual disputa entre Tula Rodríguez y sus hijastros, Lucas y Tadeo, por la herencia de Javier Carmona, su fallecido esposo.

Como se recuerda, Paola Bisso, primera esposa de Carmona y madre de sus dos hijos mayores, acudió al programa “Magaly TV La Firme” para denunciar que Rodríguez quiere “apoderarse” de un departamento que el exgerente compró para sus descendientes.

“Tula pertenece al grupo de las ‘vístimas’, ella llora y solloza y ‘por favor’. No, cuando tienes la verdad contigo sales, respondes, aclaras, pones los puntos sobre las íes y das tu versión (…) lo que pasa es que como han dejado vacíos, parece que hay algo que necesitan de parte de ella para poder repartirlo y ella no lo hace”, aseguró ‘Peluchín’.

En otro momento, el popular conductor de “Amor y Fuego” también se refirió a la menor hija de Carmona y Rodríguez, Valentina (12), quien también heredó una parte de la herencia de su padre.

“Si tienes una hija adolescente que tiene edad para hacer TikToks contigo, para publicitar contigo, para facturar juntas porque para eso sí es muy grandecita ¿no? Entonces me parece que tú, sobre todo tú, sabrás cómo llegar a ella y explicarle la situación”, agregó.

“Pero salir y pedir a las partes que denuncian que se callen porque tu hija y no sé cuántos, no es una opción, es una victimización que estás utilizando a la niña para tapar algo que hay detrás. Si tú tienes la verdad contigo, sales y explicas, si la familia tiene una versión, sale y la da, ya después la gente sacará sus conclusiones, que es lo último que te debe importar, pero pedir que no toquen el tema cuando además hay una familia que te está denunciando”, aseveró.