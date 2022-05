La periodista Magaly Medina se dirigió a la también conductora de televisión Tula Rodríguez para brindarle un consejo.

La presentadora de “Magaly TV La Firme” se refirió a las declaraciones de la primera esposa y madre de los dos hijos mayores de Javier Carmona, difunto esposo de Rodríguez.

Como se recuerda, Paola Bisso denunció en el referido programa que Tula Rodríguez no respeta el deseo del ex gerente de televisión, quien quiso en vida, pese a no dejar testamento, dejar un departamento y un terreno a sus descendientes varones.

“Lo que dice esta señora es que Tula está peleando por las dos propiedades que Carmona compró, uno de ellos, para sus hijos en un edificio en Chacarilla del Estanque. Dice que ella quiere tener el 50% de esos inmuebles, habla de una chacrita que compró el exgerente donde se cultivan tomates, que también era para los hijos”, detalló Medina.

En dicho contexto, la mujer de prensa se aventuró a aconsejar a Rodríguez: “Si tú sabes que ese es el deseo de tu esposo que fallece (…) aunque él no haya hecho testamento (…) lo que tú haces es respetar la voluntad del hombre que amaste, del hombre con el que tuviste un hija y un matrimonio”.

En medio de sus declaraciones, La ‘popular’ urraca también reconoció que se debe “entender” que “hay una hija menor” de Carmona y Tula “que ya no tiene un padre que la ayude económicamente”.

“Les dices ‘Tu padre quiso que ustedes lo tuvieran, yo renuncio a mi 50%’ y la fiesta en paz. ¿Qué le va a hacer a Tula pelearse con los hijos y dejarlos con la mitad de un departamento? ellos también perdieron a su padre (…) Tula deslizó que está pagando deudas de Carmona, porque al parecer este departamento tiene una hipoteca y ella está pagando esto. No lo sé, hay algún tipo de acuerdo al que se puede llegar”, puntualizó.