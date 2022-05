Preocupa a sus fans. La modelo Vania Bludau dejó entrever nuevamente que habría vivido “incidentes de violencia” en su anterior relación de pareja.

La influencer usó su cuenta de Instagram para responder algunos cuestionamientos en su contra y, entre ellos, se pronunció sobre dicho tema en relación a su expareja Mario Irrivarren.

“¿Cuál es la vez anterior en donde dije que alguien me maltrató? porque en la actualidad aún ni cuento los incidentes de violencia, no sé si lo haré. Asimismo, tengo miedo de no hacerlo y que le pase a otra persona”, le respondió a una usuaria.

En este contexto, los conductores del programa “Amor y Fuego”, Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, se refirieron a las afirmaciones de la ex chica reality y cuestionaron que aún no sea “clara” sobre la situación.

“Dice ‘no sé si lo haré' pero ya dijo que hay episodios ‘de violencia’, osea lanzo la roca y luego me hago la... le falta silbar nomás”, manifestó el popular ‘Peluchín’.

Según comentaron los presentadores, la modelo también prefirió borrar los mencionados comentarios en la red social debido a que “no sintió el apoyo” de sus seguidores.

“No entendemos a donde quiere llegar Vania con esto y qué es lo que está esperando (para revelar los incidentes de violencia). ¿Cuánto faltará? ¿Qué está esperando? ¿Estará esperando a que Mario salga primero y de un contragolpe?”, puntualizó Gonzáles.