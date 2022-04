Luego de ser vista días atrás junto a su expareja Mario Irrivarren en una playa en Punta Hermosa, la modelo Vania Bludau respondió los posibles rumores de reconciliación con el exchico reality.

Desde Miami, ciudad a la que viajó debido a cuestiones laborales, la influencer realizó algunas declaraciones a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Lo que comienza termina, ya terminó. Más no puedo decir porque no hay nada más que contar”, comentó la ‘morocha’ desde una playa, a la que acudió a recoger algunos desechos para contribuir a una campaña de reciclaje.

En otro momento, la modelo indicó que se encuentra “tranquila” pero “bastante desaparecida” de sus redes sociales.

“(lo hago) justamente porque no soy de las personas que fingen estar bien. Variaos me dicen ‘Vania, vuelve a brillar’ o ‘Vania, por favor, no estés triste’, pero en cosas así creo que cada persona le toma un tiempo distinto”, puntualizó.