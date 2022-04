Tras su separación de Kanye West, el romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson tomó fuerza, más aún cuando fueron captados disfrutando de sus vacaciones en una playa paradisiaca. Ahora, la socialité se encargó de hacer pública su relación con sus primeras fotografías junto al actor y comediante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” sorprendió a sus millones de seguidores con un par de fotografías junto a Pete Davidson, donde no solo se ve que disfrutan de una cena romántica, sino que derrochan complicidad.

En las imágenes en mención se puede ver a ambos famosos sentados en un lujoso restaurante comiendo pizza, disfrutando de un “aperitivo nocturno” tal y como escribió Kim en su publicación.





Como se recuerda, la socialité y el comediante de “Saturday Night Live” desde octubre del año pasado. Ambos han sido captados en diversas situaciones, hasta que ambos decidieron confirmar su romance.

Cabe señalar que la cita de Kim Kardashian y Pete Davidson tuvo lugar tras la premiere de la nueva serie “The Kardashians”, ya que se puede distinguir que la socialité utiliza el mismo vestido que llevó a la alfombra roja.

De esta manera, los famosos parece que se están convirtiendo en personajes más abiertos a compartir cosas sobre su relación. En un principio, ambos mantuvieron en secreto su romance; sin embargo, ahora se lucen más juntos que nunca.

