Vania Bludau se pronunció en sus redes sociales tras su ruptura con Mario Irivarren a pesar que en un primer momento no quiso hablar de su vida privada.

“Estoy por aquí (Miami) porque voy a hacer unos videitos (...) Les quería decir que gracias por sus mensajitos, a la gente que me ha estado enviando por DM... Saben que no soy una persona que finge estar feliz por aquí”, comenzó diciendo Vania Bludau en su red social Instagram.

“Todos los que me siguen hace años atrás, les quiero decir que les agradezco sus palabras y mensajes... Voy a estar bien, les mando besitos”, continuó.

Recordemos que ayer la modelo peruana Vania Bludau anunció a sus seguidores de Instagram que dejará el Perú, justo días después de que se conoció que su relación con Mario Irivarren llegó a su fin.

“Ahora sí me voy. Perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días. Gracias por todos sus mensajitos. Love you all”, escribió junto a la imagen de su ventana en el avión y de sus maletas en el aeropuerto.

