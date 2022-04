En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González arremetió contra Sergio Peña, quien llamó al programa de Willax basura, debido a que se evidenció su estrecha amistad con Lorena Celis, expareja del chico reality Diego Rodríguez.

“Que mañana saquen algo esos programas basura, quiero ver...”, dijo el padre de la hija de Valery Revello. “Peluchín sigue sacando estupideces”, agregó indignado en otro momento de la transmisión.

Rodrigo González arremete contra Peña

El popular Peluchín no se quedó callado y le respondió al futbolista luego de sus comentarios en el Instagram de Lorena Celis.

“Entiendo que ver a tu pareja entrando al hostal Lucho debe ser algo que no te ha gustado mucho pero de eso yo no tengo responsabilidad, no la tomes contra mí, cariño. Aquí hemos puesto las consecuencias de los actos de ustedes, ni porque pongas ese mensaje ni varios más como esos, la gente va dejar de darse cuenta cuál es el orden de las cosas”, expresó Rodrigo.

Luego continuó con: “yo no tengo nada que ver en eso, no tengo nada que ver en tus idas y vueltas, en que si estaban separados, si te quiere, si te va perdonar, si te dolió, si está despechado, si te da igual, ese no es nuestro tema... si nosotros tenemos las imágenes, las ponemos al aire”,