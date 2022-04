Susy Díaz reveló que su hija Flor Polo Díaz no pasa por un momento después de toda la polémica en la que se ha visto envuelto Néstor Villanueva. Además, contó que la empresaria ya inició con los trámites para divorciarse del padre de sus dos hijos.

“Lo bueno que Flor tiene bastante trabajo, eventos y está conduciendo un programa, así despeja la mente y se mantiene ocupada. Ahora está dedicada a trabajar y al cuidado de sus hijos. Así Néstor haga la vida loca, lo ampayen con Gilmer o perejil... no nos interesa lo que haga con su vida. Ya es un papel quemado, mi hija está en proceso de conciliar con él (Villanueva) para que le dé el divorcio por mutuo acuerdo”, comentó al diario Trome.

En ese sentido, la excongresista confesó sentirse bastante decepcionada por las acciones del padre de sus nietos.

“Ha sido una decepción, tras todos los ampays y declaraciones que han dado. Lo bueno que Flor está fuerte, es doloroso para cualquiera porque es una relación de 14 años y con dos hijos, pero él se portó mal y faltó el respeto”, enfatizó.

Para Susy Díaz, Néstor ha dañado psicológicamente a su hija “con todo lo que ha hecho, en vez de hacer que Flor vuelva con él o cambie de parecer, lo ha alejado”.

Por otro lado, Susy se mostró feliz porque Florcita Polo incursionará en la política. “La propuesta me lo hicieron a mí también para lanzarme como regidora, pero no acepté porque quiero dedicarme a viajar; sin embargo, me siento feliz que mi hija esté como candidata, lo está tomando muy en serio, se está preparando bastante y está recibiendo charlas para conocer más de política. Yo le acompaño a las campañas que hace los fines de semana”, contó.

