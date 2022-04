Continúan las expectativas. Jessica Newton, exreina de belleza peruana y actual directora del concurso de belleza ‘Miss Perú' no desestimó aún la participación de Alessia Rovegno en el certamen.

La también suegra de Deyvis Orosco dialogó con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, y confesó que todavía están pendientes algunos temas.

“A mí me encanta guardar silencio hasta que pueda decir las cosas”, aseguró. Además, precisó que como directora de la competencia necesita que se le brinde una aprobación especial para tomar algunas decisiones.

“Hasta que no me llegue la autorización del Miss Universo no puedo designar a nadie. Esa es la realidad, una vez que la tenga seguramente Rodrigo será el primero en saberlo”, comentó.

Cabe precisar que Newton ya se ha mostrado más que contenta con la posible participación de la hija de Bárbara Cayo en el certamen. Según aseguró algunas semanas atrás, la actual novia de Hugo García es una joven “talentosa”.

“Me parece espectacular, una mujer guapísima, talentosa, con una experiencia internacional interesante. Me sorprendió gratamente”, dijo hace unos días.