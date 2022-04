En la última edición de su programa, Magaly Medina arremetió contra Sully Sáenz tras haber celebrado una mega fiesta de cumpleaños para su menor hijo a través del famoso canje publicitario. Debido a los comentarios de la conductora de TV, la también modelo utilizó sus redes sociales para responder.

“Con respecto a la nota que sacó el programa de Magaly ayer sobre el cumpleaños de mi hijo: Es falso que toda la fiesta, como han dicho, ha sido canje o me haya salido “todo” gratis”, comenzó Sully.

Luego continuó con: “el tema de las menciones me habrá ayudado solo un 25% del costo total de la fiesta. Muchas de las menciones me dieron descuento, no el costo total. La información que están dando es errónea, si se pasó por los inflables, la mención fue por el descuento que me brindaron, la persona que sale hablando como empresa de los inflables “no es de los inflables”, al parecer pusieron la voz de otra persona”.

“El local lo he pagado sin descuento al 100%. Los dinosaurios también los pagué al 100%, toldos, decoración, grupo electrógeno, zanqueros, globoflexia, insumos, etc”, continuó.

“Faltaba el pasaje del ex”

Magaly Medina también bromeó al decir que sólo faltaba que promocione la aerolínea en la que había venido el padre de su hijo para estar a su lado en ese día tan especial.

“Era un festón realmente, pero bien como lo dijo la señora que llamamos, fue canje total, esos infalibles no son baratos, esos dinosaurios tampoco, son lo último que he visto en cualquier fiesta infantil, creo que hasta el lugar le ha salido gratis, un poco más y el pasaje del ex esposo también le sale gratis, solo le faltaba agradecer a la aerolínea y ya estábamos completos”, dijo la conductora entre risas.