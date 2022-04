En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González reveló que Jessica Newton, al crearse un nuevo perfil en Instagram, habría aprovechado para dejar de seguir a Magaly Medina, con quien tuvo hace unas semanas una pelea mediática.

“Dice que le gusta como le digo, ‘Soy la Newton’, por eso es que en su nueva plataforma ha puesto ‘Soy la Newton’... No sé si lo dice porque como ahora ya no tiene amigos en la farándula lorcha, me hace la patería... No vayas a recaer ah, porque las encantadoras de serpientes te pueden hacer caer”, expresó Peluchín.

Luego continuó con: ¿oye y no crees que de repente ahí lo de las plataformas ha sido mentira? Como no sabía cómo borrarla, ya me voy a hacer otro Instagram. Le hackearon la cuenta, pero en esta cuenta ya no sigue a la Magaly... A parte Magaly siempre se da cuenta al toque cuando la dejas de seguir, ella siempre está pendiente de uno”.

Rodrigo González sobre la comida que vende Ale Venturo: “La hamburguesa de lentejas congelada”

Luego de dar su “humilde” opinión sobre la relación de Melissa Paredes y Gato Cuba, Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa para comentar sobre el negocio de Ale Venturo, luego de confesar ser cliente consecutivo de su restaurante.

“Ale, cariño, a veces pido en tu restaurante y me traen acá al canal, me pido esos tallarines que tienes integrales con lentejas, pero sí, te quiero decir una cosita”, expresó Peluchín.

Luego continuó con: “parece que la hamburguesa de lentejas la tienes congelada, entonces dos minutos más de microondas no le vendría mal, porque a veces al medio una piedra me ha tocado”.

