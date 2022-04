En la última edición de Amor y Fuego, se realizó una nueva edición de Tu cacharro me suena, donde se presentó el imitador del cantante César Vega. Cabe mencionar que los conductores de TV no quedaron conformes con la presentación.

En una de las pistas que lanzó el imitador de Vega fue que “es conocido como el sonero de Huacho”. Además, que apoyó en hacer música al Grupo 5 y a Ezio Oliva.

La última pista, al parecer, no fue del agrado de Rodrigo, pues aseguró que en el set de TV nadie escucha las canciones de la pareja de karen schwarz.

“Aquí nadie escucha a Ezio Oliva, es que no sabemos, tal vez lo otros”, comentó entre risas el popular Peluchín.

Rodrigo González a Sergio Peña: “Ver a tu pareja entrar al hostal Lucho no te gustó mucho”

En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González arremetió contra Sergio Peña, quien llamó al programa de Willax basura, debido a que se evidenció su estrecha amistad con Lorena Celis, expareja del chico reality Diego Rodríguez.

“Entiendo que ver a tu pareja entrando al hostal Lucho debe ser algo que no te ha gustado mucho pero de eso yo no tengo responsabilidad, no la tomes contra mí, cariño. Aquí hemos puesto las consecuencias de los actos de ustedes, ni porque pongas ese mensaje ni varios más como esos, la gente va dejar de darse cuenta cuál es el orden de las cosas”, expresó Rodrigo.

Luego continuó con: “yo no tengo nada que ver en eso, no tengo nada que ver en tus idas y vueltas, en que si estaban separados, si te quiere, si te va perdonar, si te dolió, si está despechado, si te da igual, ese no es nuestro tema... si nosotros tenemos las imágenes, las ponemos al aire”,