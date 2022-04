A través de su cuenta de Instagram, Mayra Goñi rompió su silencio y le respondió a Rodrigo González tras la emisión de un reportaje en Amor y Fuego sobre el misterioso trabajo que estaría realizando.

Recordemos que todo esto sucedió luego que su fotografía apareciera en un perfil de las redes sociales ‘Diosas 305′.

“Siempre me he caracterizado por tener una carrera limpia desde que empecé a trabajar cantando y como actriz. Gracias a Dios, nunca me ha faltado trabajo, hay novelas más visibles que otras, pero yo no he parado hasta antes que empezó la pandemia”, contó la modelo.

Luego continuó con: “al comienzo ha sido difícil, cada vez me siento mejor, más cómoda con mi espacio, agradecida con Dios por las oportunidades, hay sacrificios, no puedo volver a mi país hasta que me lo permitan. Mientras tanto, estoy trabajando como influencer porque de alguna manera tengo que generar ingresos, porque tengo mis ahorros, pero tampoco voy a gastar mi dinero de ahorros”.

Entre lágrimas

Mayra rompió en llanto ante los cuestionamientos que hasta ahora recibe por la nota que difundió Amor y Fuego. La modelo afirmó que están tratando de afectar a su imagen.

“No se dan cuenta de que afectan la imagen de alguien, yo siento que en lugar de empoderarme, esa ayuda de peruanos, no lo siento, ‘oye mayrita qué bueno que te vaya bien’, al contrario, desprestigian mi imagen, que me ha costado construir todo este tiempo sin necesidad de nadie para lograr mis sueños, porque yo tengo talento”, explicó.

