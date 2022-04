El futbolista Christian Cueva brindó una entrevista exclusiva a Ivana Yturbe para el programa “En boca de todos”, donde contó detalles de su vida personal y hasta se animó a abrir las puertas de su casa en Trujillo.

Antes de empezar la entrevista, la modelo se mostró agradecida con el deportista por darle la oportunidad de conversar con él públicamente.

“Primo es un honor para mí, bueno, la verdad, que me hayas aceptado esta entrevista, poder estar aquí en tu casa, que nos muestres un poco más de tu intimidad, cosa que nunca ha pasado”, dijo Yturbe. A lo que él respondió: “Feliz de poder responderte, es una excepción, yo no soy de hablar mucho, pero feliz de poder compartir un momento”.

La esposa de Beto Da Silva resaltó la decoración de la casa de ‘Cuevita’, a lo que él respondió que todo el crédito era de su esposa Pamela López.

“Tú sabes que la mujer es muy detallista, en realidad, yo no me encargo de la casa, lo único que hago es jugar al futbol, a mis hijos, mi familia, después estas cosas lo ve mi esposa”, puntualizó.

En medio de la entrevista, Ivana Yturbe sorprendió al futbolista pidiéndole que le enseñe los pasos “El Cervecero”, uno de los temas que se ha convertido en el himno del mediocentro de la selección.

“Yo no me puedo ir de acá, a mí me han dado una misión, necesito los pasos de ‘El Cervecero’”, dijo la integrante de “En boca de todos”. “Es un paso que sale en reuniones familiares”, respondió entre risas el deportista y tras ello, le mostró a la modelo los pasos de baile.

