En la última edición del programa ‘D’ Mañana’ se presentó Florcita polo, para contar la situación que está viviendo tras separarse de Néstor Villanueva. Además dio detalles del cumpleaños número 10 de su hijo Adriano.

“Ese no era el cumpleaños oficial de mi hijo, fue un compartir que yo le hice en la playa, que quise desconectarme del todo y me fui con mi hijo. Y bueno, Néstor sí estuvo con su hijo cuando yo llegué del sur, entonces Néstor tiene las puertas abiertas de la casa”, contó Florcita.

Luego continuó con: “prefiero que cada uno lo haga por su lado (los cumpleaños) hasta que las cosas se calmen, estoy demasiado expuesta, demasiado estresada”.

Pido que me dejen en paz

Florcita aprovechó las cámaras en comunicar que se siente acosada por el programa Amor y Fuego, ya que no la dejan tranquila y tampoco puede trabajar.

“Pido, por favor, a las cámaras ya saben de qué programa me refiero, que me dejen en paz porque no puedo trabajar tranquila y no puedo estar con mis hijos, tranquila, me parece un acoso todo esto. Me refiero al programa de ‘Amor y Fuego’, quien tiene que declarar es Néstor Villanueva, yo no”, sentenció.

Florcita Polo señala que programa ‘Amor y Fuego’ la está acosando: “Por favor, déjenme en paz”

Florcita Polo es hipnotizada en vivo y todo termina de la manera menos esperada

Florcita Polo visitó este lunes el set de “D’ Mañana” y protagonizó un singular momento tras ser dormida por Barak, conocido popularmente como ‘El hipnotizador de América’.

“Nunca te habían hipnotizado, ¿verdad?”, interrogó el hipnotizador previo a dormir a la hija de Susy Díaz. “No, nunca, estoy nerviosa”, respondió tímidamente la empresaria.

“Voy a usar una técnica en la que ni la voy a tocar, no voy a decir absolutamente nada, pero ella entrará en un trance en unos 10 segundos. Ella dormirá ahora”, añadió Barak.

Tras unos segundos, Barak señaló que cuando Flor despertara iba a sentir una fuerte picazón por todo el cuerpo. “Cuando cuente hasta 3, Flor va a despertar, pero el cuerpo le picará horrorosamente, desde la cabeza hasta los pies”, explicó Barak a los conductores de ‘D’ Mañana”