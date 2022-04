Florcita Polo visitó este lunes el set de “D’ Mañana” y protagonizó un singular momento tras ser dormida por Barak, conocido popularmente como ‘El hipnotizador de América’.

“Nunca te habían hipnotizado, ¿verdad?”, interrogó el hipnotizador previo a dormir a la hija de Susy Díaz. “No, nunca, estoy nerviosa”, respondió tímidamente la empresaria.

“Voy a usar una técnica en la que ni la voy a tocar, no voy a decir absolutamente nada, pero ella entrará en un trance en unos 10 segundos. Ella dormirá ahora”, añadió Barak.

Tras unos segundos, Barak señaló que cuando Flor despertara iba a sentir una fuerte picazón por todo el cuerpo. “Cuando cuente hasta 3, Flor va a despertar, pero el cuerpo le picará horrorosamente, desde la cabeza hasta los pies”, explicó Barak a los conductores de ‘D’ Mañana”

“Ay me pica, hay pulgas acá. Ay no sé qué me pica, me pica”, comentó la expareja de Néstor Villanueva mientras se rascaba el cuerpo desesperadamente.

“Estamos en vivo y tú estás que te rascas así hijita”, puntualizó Adriana Quevedo. “Florcita te has bañado ayer”, interrogó Karla Tarazana generando la risa en el set. Flor solo atinó a responde: “Todos los días me baño”.

Flor fue hipnotizada. (Fuente: Panamericana)

