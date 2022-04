Hace unas semanas, en el programa de Magaly Medina se presentó Mónica Cabrejos, para contar todo lo referente a su libro Mujer Pública, donde relata que se sintió acosada durante su etapa en ‘Enemigos Públicos’ por el productor de ese entonces.

Ante esta denuncia, trascendió el nombre de Martín Arredondo, quien se pronunció en Amor y Fuego negando absolutamente todo lo que se menciona en el libro de Cabrejos.

Olenka Zimmermann defiende a Martín Arredondo

Ante estas acusaciones, la conductora de TV Olenka Zimmermann salió en defensa de Arredondo, pues ella cree que es uno de los mejores productores que tiene la TV peruano.

“Es el productor de mi programa, el mejor y he trabajado con seis antes que él. (Me ha sorprendido) Cómo incentiva a la gente, ha hecho que todos estén emocionados. Es el único que ha dicho: ‘No te quiero solo tener parada y anunciando las notas’”, contó para Trome.

Luego continuó con: “Estamos superchéveres y la energía del programa es espectacular. El pueblo lo reconoce en las calles. Ya saben, los sábados a las 10 de la noche”.

La Pánfila contra Martín Arredondo: no te puedo decir que me acosa, pero sí que toma partido de su cargo

Tras las fuerte revelación que realizóMónica Cabrejos en su libro “Mujer pública”donde cuenta que fue acosada por uno de sus exproductores, del que transcendió como presunto responsable el nombre de Martín Arredondo, María Victoria Santana, mejor conocida como ‘La Pánfila’, se presentó en Amor y Fuego, para narrar una mala experiencia con el productor de Willax en el año 2014.

La actriz cómica aseguró que, cuando trabajó con Martín Arredondo tras ser convocada como co-conductora en el programa “La Batería”, el productor intentó sacar provecho de su posición.

“Yo soy un poco seria, no soy como el tipo de chicas que da más apertura a los coqueteos, soy más cortante y creo que se dio cuenta que conmigo estaba perdiendo el tiempo... Siempre buscaba la oportunidad de salir fuera, y nunca accedí porque no es mi forma”, reveló La Pánfila en Amor y Fuego.

Luego continuó con: “yo tenía miedo, si yo me quejo de repente me cierran puertas, no me van a contratar en otro lado, me van a decir que soy una problemática, y no dije nada, no denuncié (...) no te puedo decir que me acosa, pero sí toma partido de su cargo”.