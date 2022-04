La presentadora de televisión de ‘Al Sexto Día’, Mónica Cabrejos, dialogó con Magaly Medina sobre su último libro “Mujer Pública”.

Como se recuerda, Cabrejos denunció que fue violentada por otros hombres anteriormente. En diálogo con la popular ‘urraca’, comentó que temía que su vida laboral se vea afectada con sus reclamos.

Además, reveló que durante su paso por el programa “Enemigos Públicos”, fue “acosada profesional y sexualmente”.

“Me sentí maltratada, menospreciada, buleada, humillada. Creo que era un espíritu de grupo, donde no encajaba, tengo una forma de ser distinta, soy defensora de mi punto de vista, y si me dicen que me calle no me voy a callar”, relató.

En otro momento, también indicó que las burlas incluso se refirieron a su aspecto físico. “Me fastidiaban por la edad, por el peso. (Me decían) ‘gordita’, ‘gordita’, ‘gordita’. Entonces bajé de peso y fui la ‘vieja’”, manifestó en el espacio televisivo.