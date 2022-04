Pantera Zegarra estuvo presente en el programa de YouTube de ChiquiWilo, donde contó diversas anécdotas que vivió en Combate. Además, el boxeador reveló que en alguna oportunidad de su vida sufrió de discriminación por su color.

“¿Te han discriminado en la televisión por el simple hecho de ser negro? le preguntó ChiquiWilo a lo que contestó el boxeador: “es que, en realidad, la mayoría de las personas que trabajan en la TV son blancos (...) yo le digo a mi novia que este es el único país en que los negros y los blancos no se pueden saludar así los conozcas”, contó Pantera.

Luego continuó con: “(...) camino y se pasan para otro lado, sí me ha pasado, me ha pasado antes de ser conocido”

“Otra que no sirvas para un reality”

A Pantera Zegarra le consultaron si le hubiera gustado que Maicelo haya integrado Combate, pues el boxeador reveló que le ofrecieron 40 mil dólares para formar parte del reality.

“¿Qué te dijo? ¿Aceptó o no? Mira, yo te voy a contar un episodio, mi hermano estuvo en Bienvenida la Tarde (...) él entró (Jonathan Maicelo) después de cinco minutos desapareció. Una cosa es que tú no quieras y otra cosa es que no sirvas para un reality”, contó Pantera.

Luego continuó con: “¿Sabes por qué no sirve? porque en pantalla tú no puedes hablar (imita la forma de hablar de Maicelo) uno tiene que respetar su centro de trabajo o su labor como artistas. Yo no voy a hablar palabras gruesas donde ven los niños (...) no sirve para la televisión”.

Jonathan Maicelo revela que rechazó estar en Combate: “Me ofrecieron 40 mil dólares por cinco días”

Jonathan Maicelo reveló por qué nunca participó en un reality de competencia. Además, reveló que le ofrecieron 40 mil dólares por participar en Combate, que se transmitía por ATV.

“Te voy a contar una cosa y sabes porque te lo voy a contar, porque tengo el contrato que me mandaron. A mí me ofrecieron 40 mil dólares para ir a Combate solo cinco días”.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE