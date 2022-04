Hace unas semanas, Jonathan Maicelo estuvo presente en el programa de YouTube de ChiquiWilo, donde aseguró que nunca estuvo en un reality de competencia, ya que muchos deportistas peruanos fueron el jale de Combate o Esto es Guerra. Ahora, Pantera Zegarra arremetió contra el boxeador, pues le recordó que él estuvo en Bienvenida la Tarde.

“Nunca he estado en un reality (...) Yo peleé en canal 4 y canal 4 tenía este programa (EEG) y me invitaron por los contratos que se hacen. ATV tenía este otro programa que mencionaste (Combate) y por contrato tenía que ir, pero no es que yo haya estado en un reality, nunca me puse una camiseta de tigre o de león”, contó Maicelo.

“Otra que no sirvas para un reality”

A Pantera Zegarra le consultaron si le hubiera gustado que Maicelo haya integrado Combate, pues el boxeador reveló que le ofrecieron 40 mil dólares para formar parte del reality.

“¿Qué te dijo? ¿Aceptó o no? Mira, yo te voy a contar un episodio, mi hermano estuvo en Bienvenida la Tarde (...) él entró (Jonathan Maicelo) después de cinco minutos desapareció. Una cosa es que tú no quieras y otra cosa es que no sirvas para un reality”, contó Pantera.

Luego continuó con: “¿Sabes por qué no sirve? porque en pantalla tú no puedes hablar (imita la forma de hablar de Maicelo) uno tiene que respetar su centro de trabajo o su labor como artistas. Yo no voy a hablar palabras gruesas donde ven los niños (...) no sirve para la televisión”.

Jonathan Maicelo revela que rechazó estar en Combate: “Me ofrecieron 40 mil dólares por cinco días”

Jonathan Maicelo reveló por qué nunca participó en un reality de competencia. Además, reveló que le ofrecieron 40 mil dólares por participar en Combate, que se transmitía por ATV.

“Te voy a contar una cosa y sabes porque te lo voy a contar, porque tengo el contrato que me mandaron. A mí me ofrecieron 40 mil dólares para ir a Combate solo cinco días”.

