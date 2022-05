Desde que empezó su carrera artística Giovanna Castro la tuvo clara, nunca le iba a decir no a los retos, aunque estos podrían parecer inalcanzables. Fue así que la humorista, actriz y cantante, ha recorrido sets de televisión, cabinas de radio y escenarios que la han encumbrado como una de las más destacadas figuras femeninas en su género. En estos tiempos, además de ser una elemento vital en “Los Chistosos” de RPP que marca a su estilo la pauta del acontecer nacional, la vemos hoy todas las mañanas en “Arriba mi Gente” de Latina, una propuesta televisiva que la entusiasma.

“Me encontraba en Estados Unidos, desde donde hacía el programa de radio y estaba superando algo muy fuerte a nivel personal cuando me llamaron para participar en el programa. Lo pensé mucho, pero la oportunidad de regresar a tu tierra para estar nuevamente con mi gente pesó en mi decisión de aceptar, sentí que era de Dios y además era una buena oferta y dije sí”, cuenta la imitadora.

Preparar personajes diarios para televisión requieren de una gran exigencia...

Y es lo mío, me siento súper bien cantando al estilo de diversos personajes, esperaba esa oportunidad y me siento como pez en el agua. También tendré la posiblidad de demostrar una gama de personajes nuevos también.

¿Eres la única imitadora mujer que se mantiene vigente?

Bueno, pienso que talentos hay muchísimos, pero lamentablemente no todos tienen la oportunidad de desarrollarse y optan por otras carreras, pero que hay talento lo hay. No soy la única, quizás puede que sea de las pocas que está en medios de comunicación.

¿Cuántos años ya con Los Chistosos?

20 años, yo misma me sorprendo cómo ha pasado el tiempo.

Muchos asocian la imitación y los programas de humor político como un género menor...

No, nada que ver, nos exige a todos una preparacion constante, no solamente en lo que es producción, debemos estar informados de la coyuntura nacional que es básico. Además, también nuestro trabajo involucra la vida personal, Manolo Rojas y yo hemos tenido pérdidas en nuestras familias en los últimos años y hemos tenido que salir al aire para hacer reír. El público está acostumbrado a escucharnos a los 3 con chispa, divertidos, pero no me quejo, lo que hago es mi vida.

La pasión por tu carrera la aplicas a la preparación de los personajes.

Pero además del propio talento, es indispensable un trabajo en equipo para poder lograr una caracterización de nivel. En la radio con los compañeros intercambiamos videos, vemos redes sociales, escuchamos declaraciones de los personajes que vamos a desarrollar aunque parezca exageración, a cualquier hora. Además, hay algo que lo tengo bien claro, si yo no disfruto mi imitación, no lo va a disfrutar la gente.

¿Y has soñado con el programa propio?

A eso apunto y eso es lo que me gustaría proponer. Sueño con esos programas hermosos con figuras internacionales de peso y con muchos años de trayectoria, esos personajes amados por el público. Me encantaría un magacín en la noche, algo así como La Movida. Cantar con un Gian Marco. ¡Imagínate!

Desde el colegio destacó en la imitación y su primer trabajo profesional fue caracterizar a populares cantantes . Además de participar en programas de humor, como actriz ha integrado elencos en series y telenovelas.

