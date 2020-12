La actriz y comediante Giovanna Castro debutó como cantante con “¡Feliz Navidad!”, su primera EP que trabajó al lado del productor musical Lord Xensez. En esta producción compila conocidos temas navideños que estarán disponibles en las cuentas oficiales de YouTube y Facebook de ambos, a partir de este 12 de diciembre.

“Estoy realizando un anhelado sueño, en un momento en el que todo fluye y todo conspira. Siento que hay una gran sensibilidad en mí. He aprendido mucho de la vida del arte y me siento preparada para lanzarme como cantante”, manifestó, a través de un comunicado, la artista nacional.

“La pandemia me hizo reflexionar sobre cumplir nuestros sueños y no dejarlos de lado. Además, porque coincidí con este talentoso productor, juntos hacemos un trabajo de calidad y eso me hace disfrutar lo que hago, porque soy perfeccionista”, añadió la integrante del programa radial “Los Chistosos”.

“¡Feliz Navidad!” contiene cuatro covers de conocidas canciones y un ‘bonus track’, entre los que están incluidas canciones como el “El Tamborilero”; “Blanca Navidad”, “Gingel Bell”, “Gingel Bell Rock” y “Ve a mi Casa esta Navidad”.

“He querido comenzar con canciones navideñas porque en este difícil momento que vive el mundo, quiero llevarle buenas vibras a la gente. Mi productor y yo creemos firmemente en el nacimiento de Jesús y trabajamos para hacer de este un mundo mejor. Estamos haciendo una producción espectacular”, señaló Giovanna Castro.

Por otro lado, Giovanna reveló que debido a la pandemia del COVID-19 no ha podido reunirse con sus amigos. “Me ha afectado el no tomar sol, el no caminar y pasear. He salido de compras, pero moderadamente. Extraño el spa, los cafecitos, los colegas. A veces, me siento un poco melancólica, pero la música y mi trabajo en ‘Los Chistosos’ me dan fuerza. He aprendido a darle valor a las redes sociales. Me he vuelto experta en la cocina y he hecho nuevos amigos”, precisó.

