En la última edición de Magaly Medina, se difundió una nota con las declaraciones de Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona, donde arremete contra Tula Rodríguez, acusándola de querer el 50% del departamento donde viven sus hijos.

“Tula se pasa, me dicen (sus hijos) quiere el 50% de nuestro departamento, sabiendo que es nuestro. O sea, ‘mi papá nunca supo que iba a morir, no pudo pasarlo a nuestro nombre’, pero ella sí sabía”, expresó Paola Bisso.

La primera esposa de Javier Carmona, también detalló cuáles son las propiedades en disputa entre sus hijos y Tula Rodríguez, entre ellas una chacra de tomates.

Luego continuó con: “ellos tienen el departamento donde viven y algo más que compartían con su padre y disfrutaban mucho, porque era algo en que trabajaban juntos (...) es una chacrita de tomates (...) yo sé que mis hijos tenían que pagar una cantidad mensual porque Javier murió y hasta el departamento no se llegó a pagar”.

Tula Rodríguez desmiente que haya heredado deudas de Javier Carmona: “Jamás he dicho eso”

Ante las cámaras de “América Espectáculos”, la conductora de televisión Tula Rodríguez desmintió los rumores que señalan que estaría pagando deudas pendientes de su fallecido esposo Javier Carmona.

“Yo no he dicho eso, no voy a hablar de esas cosas que pertenecen a mi casa. Yo jamás he dicho que he heredado eso, y si hablamos de herencia, de verdad, no es lo que la gente cree, pero es algo que me voy a guardar por respeto y por respeto a sus hijos, porque soy una señora”, resaltó la compañera de Maju Mantilla.

Asimismo, Rodríguez pidió que “no saquen de contexto” sus palabras. “Por favor, no saquen de contexto absolutamente nada de lo que yo no haya dicho”, acotó.

Por otro lado, Tula confirmó que ya está buscando universidades en el extranjero, pues es el sueño de su hija estudiar fuera del país.

“Ya estamos visionando porque ella estudiará fuera, si Dios me lo permite y la economía, porque no es barato, ella quiere estudiar fuera y no me queda más que apoyarla. Ella quiere veterinaria, todavía está en ese proceso”, comentó.