En la última edición del programa por redes sociales de Christopher Gianotti, “Preguntas que arden”, se presentó Mario Irivarren, donde dio su opinión sobre las parejas que tiene una relación abierta.

“Ser pareja, ya involucra sentimientos. si siento por alguien, un amor, no me gustaría pensar que el día que no está conmigo, esté con otro (...) prefiero la monogamia, no me gustaría que a la persona a la que amo, otro la esté tocando”, expresó el exchico reality.

Luego continuó con: “estoy totalmente en contra de vender amor, con tal de conseguir un objetivo, esos que salen con una chica que las ilusionan, les pintan el cielo y una vez que obtienen lo que quieren, chau, yo estoy en contra”.

Korina Rivadeneira sobre Mario Irivarren: “Tiene un carácter fuerte y difícil”

La joven empresaria recordó en ‘América hoy’ que Mario tenía comentarios que no le gustaban porque él al hablar es “tosco y directo”.

“Pasé muchos días en Colán, siempre lo vi muy bien, no vi escenas de celos para nada, siempre estaban contentos, ayudándose, apoyándose, por ahí uno que otro comentario que a mí no me gustaba por parte de Mario. Todas las personas que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter fuerte y difícil y es tosco al hablar, es muy directo”, señaló para sorpresa Korina Rivadeneira.