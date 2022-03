La cantante de salsa Amy Gutiérrez estuvo en el programa por YouTube de Christopher Gianotti donde contó sobre sus inicios en su carrera musical, sus amistades y, además, sobre su orientación sexual.

“¿Te has besado algunas vez con una mujer?”, preguntó Christopher Gianotti. Por su parte, la salsera no tuvo problemas en contestar.

“Sí, un beso normal, cuando estás con amigos jugando a la botella borracha (...) eso fortalece el vínculo, la amistad (...) No solamente una vez, han sido en diferentes ocasiones cuando he estado con amigos, pero eso lo hago cuando estoy sola y no con pareja”, dijo entre risas.

Luego continuó con: “yo me sentido atraída con la belleza de alguna mujer, yo no t puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género”.

Germán Loero le respondió a Christopher Gianotti si es gay: “generó un impacto”

La temática del programa de Christopher Gianotti es responder una serie de preguntas, mientras degustan comida picante. En el nivel tres, se le formula la siguiente pregunta a Germán: ¿alguna vez pensaron que eras gay?

“Sí, se burlaban a veces. No (me afectó) sentí que generó un impacto de que llamaba la atención”, contó Germán, pero fue interrumpido por Gianotti, debido al picor del platillo que probó.

“Se burlaban. Es que tampoco hizo mella, decía tal vez que la gente lo cree y tú sabes que el actor si no tiene verdad”, expresó.