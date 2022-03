Se aleja de los escenarios. La cantante Brunella Torpoco comunicó este 18 de marzo que abandonará su carrera musical debido a las constantes amenazas contra ella y su familia para “pagar cupos”.

La intérprete de “Engreído y mal amante” es víctima de extorsionadores que ya concretaron diversas agresiones contra su integridad y sus familiares. Como se recuerda, el pasado 18 de noviembre del 2021, Torpoco fue atacada a balazos cuando salía de su vivienda ubicada en La Perla.

La cantante deja una prometedora carrera musical que inició en su natal Callao. “Te puedes ir del barrio pero el barrio no se va de ti”, comentaba la salsera en una entrevista con Magaly TV La Firme.

El programa recordó que la cantante se encuentra en su gira por Estados Unidos para promocionar su trabajo artístico, la misma que dejará cuando culmine con sus compromisos laborales pendientes.

Cabe precisar que la cantante tuvo un difícil ascenso en su carrera artística, tal como mencionó semanas atrás la propia Brunella, ella “no tenía cómo solventar los gastos” y debió “vender dulces en las calles” al inició de su trayectoria.

“Gracias a Dios me iba muy bien. Salía desde la mañanita y me llevaba 50 mazamorras, 70 empanadas y en la noche llegaba sin nada, todo me compraban. Eso ha sido hace tres años por lo menos, pero yo trabajo desde los 14″, señaló en ese momento.