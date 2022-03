Hace unos días, Jesús Alzamora, exconductor de “Yo soy”, reveló en una entrevista que entró en un cuadro estrés al ver que un chico reality ganó en un día lo que el ganaba en un mes conduciendo un programa.

“Había visto una factura de un chico reality que había llegado al programa y por ir una vez le habían pagado el mismo sueldo que yo ganaba al mes”, expresó Alzamora.

“En la tele abierta me habían dicho: ‘te vamos hacer un aumento’, porque tenía un sueldo que no correspondía al trabajo que estaba haciendo”.

Antes estas declaraciones, Gigi Mitre explicó que en TV no importa cuántas carreras o preparación tenga una persona, sino qué tanto genera en cuestión de rating y auspiciadores

“En la cuestión de los sueldos, sobre todo en televisión, no gana el que tiene más trayectoria, el que estudió maestría, el que estudió cursos, el que tiene el mega currículum, es lo que generas, o sea, si tú estás en televisión y generas que vengan auspiciadores, en relación a eso es que te dan el sueldo o tú pides el sueldo”, contó Gigi.

“La televisión y la competencia es tan reñida y tan peleada que se gastan presupuestos desorbitantes”, señaló Rodrigo González.

Luego continuó con: “si no generas resultados, si no le generas ganancias, si tu sueldo no va de acuerdo a lo que les hacen ganar y más, porque si no cuál es el negocio, esto no es una ONG, te mandan a tu casa como en todas partes”.