Hace unos días, un concierto donde se encontraba presentándose la cantante Brunella Torpoco casi termina en tragedia luego que se desatara una balacera.

En las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, la intérprete de “Engreído y mal amante” intenta calmar los ánimos mientras es protegida por miembros de su orquesta, sin embargo, la tensión se acrecentó y empezaron los disparos.

Esta no es la primera vez que la cantante salsera está envuelta en un hecho policial. El pasado 18 de noviembre del 2021, Brunella Torpoco fue atacada a balazos cuando salía de su vivienda ubicada en La Perla.

Afortunadamente no pasó de un susto y los proyectiles solo dañaron su auto. Luego se conoció que se trataba de un caso de cobro de cupos.

“La delincuencia truncó mis sueños”

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Brunella Torpoco anunció que se retira de los escenario, por su seguridad y la de su familia.

“Gracias infinita a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios, he tomado la decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad. Solo terminaré con los contratos que ya tengo, no puedo quedar mal con los trabajos pendientes. Ya no me llamen para trabajos, por favor, esta vez, la delincuencia y la inseguridad que pasa en mi Callao truncó mis sueños”.