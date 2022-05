Durante su visita al programa “JB en ATV”, Magaly Media dio detalles sobre el sonado destape de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y cuál fue el motivo por el que no difundió el ampay de Bárbara Cayo.

“Por eso no hablo con mis ampayados (...) ya una vez lo hice. A Bárbara Cayo yo le había sacado varios ampays y tenía uno más. Voy a contarlo. Lo que pasa es que teníamos un video después de Thorton. Luego teníamos otro ampay de ella y me llama. Yo no quería hablar con ella porque íbamos a sacar las imágenes, pero acabé hablando con todo el mundo y me convencieron de hablarle porque estaba desesperada y lloraba y lloraba”, expresó Magaly

Luego continuó con: “le contesté, porque es una mujer que es madre y ya se había separado de su primer marido por culpa del primer ampay. Le contesté y me dijo: ‘Mira, si tú sacas ese ampay mi exesposo me va a quitar a mis hijas, por favor, te lo ruego, te lo suplico’. Entonces, dije ok. Nunca antes lo había hecho, porque los investigadores se molestan conmigo cuando les pido algo así, porque es su trabajo. Entonces, es como faltarles el respeto”.

Magaly Medina arremete contra declaraciones de Érika Villalobos: “No se valora lo suficiente”

En la última edición de su programa, Magaly Medina tuvo duros calificativos hacia Érika Villalobos y su pronunciamiento en redes sociales. La conductora de TV expresó que la actriz no se valora lo suficiente y que fue Aldo Miyashiro quien “hizo las porquerías”.

“Hay gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo. Toda esta porquería que ha tratado de tirar la gente solo por el hecho de destruir, ¿no?”, señaló Villalobos a través de su cuenta de Instagram.

“A mí me asombra porque sale como una mujer ofendida o más bien atacar al mensajero (por el programa ‘Magaly TV: La Firme), cuando nosotros como mensajeros no tenemos la culpa del irrespeto e inmadurez de tu marido ni la de Óscar del Portal”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “hay mujeres que saben lo que sus maridos hacen, pero prefieren callar y no decirlo porque aparentemente todo está bien. Juegan a eso y así es la hipocresía A mí Érika Villalobos me parecía una mujer empoderada y fuerte, pero creo que no se valora lo suficiente”.

