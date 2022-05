A través de sus historias de Instagram, Sheyla Rojas reveló a sus seguidores que ya se encuentra en España y que tuvo un emotivo encuentro con su hijo Antoñito y su expareja Antonio Pavón

La popular Shey Shey, viene compartiendo imágenes de su estadía en España junto a su pequeño hijo. En unas instantáneas sele ve disfrutando en un parque de diversiones, ya que Antoñito estuvo de cumpleaños.

Historias de Sheyla Rojas en España

Paula Manzanal advierte a Sheyla Rojas por tratar de acercarse a su novio: “Deja de agregarlo en Instagram”

Paula Manzanal reveló que Sheyla Rojas estaría intentando acercarse a su pareja, Christian Marco. La exconductora de ‘Estás en Todas’ quiso agregarlos a las redes sociales meses atrás.

Según el portal Instarándula, la modelo Paula Manzanal que radica en España advirtió a Sheyla Rojas que no busque a su novio.

“Dile a Sheyla que deje de agregar a mi novio en Instagram”, se le escucha decir a Paula, mientras su amiga le pregunta cuándo sucedió. “Hace unos meses (...) Sí lo conoció (a su pareja), pero ya no lo agregues. Ahora es mío”, dijo entre risas.

La persona que estaba en el vivo con Paula dijo “Sheyla, si ves esto, deja de agregar a Christian porque ya te conoce, pero thank you, next Sheyla”.