Óscar del Portal regresó al Perú en la madrugada de este 28 de abril y, en medio del caos por su presencia en el Aeropuerto Jorge Chávez, el comentarista deportivo se dirigió a su departamento, que fue sede de las polémicas imágenes de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz.

En la última edición de Amor y Fuego, se explicó por qué Del Portal llegó a Lima sin su esposa Vanessa Quimper, quien prefirió quedarse en Punta Cana junto a sus hijos. Al parecer, el comentarista deportivo tiene un plazo para abandonar la casa que compartía con su esposa e hijos.

“Su esposa lo mandó de vuelta a Lima para que pase por el departamento y, en un máximo de dos días, saque todas sus pertenencias porque todo se acabó”, se escucha en el informe.

Óscar del Portal en el aeropuerto sin su esposa

Gonzalo Núñez se burla de Óscar del Portal tras ampay

Gonzalo Núñez estuvo presente en el programa de Erick Osores donde no tuvo reparos en hablar del ampay entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez.

“¿Gonzalo es el nuevo jale de Fútbol en América? No, más bien me tienen que dar un Subaru, en vez de manejar mi bicimoto me van a dar el Subaru de Óscar del Portal”, bromeó el periodista.

Luego continuó con: “Uno de mis primeros autos fue una camioneta Subaru.¿Crees que Subaru me daría alguna camioneta? No, me la compré en la selva, en Tingo María”, añadió. Erick Osores.