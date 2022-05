Pamela Franco reveló que no permite que el pasado de su pareja, Christian Domínguez, perturbe su relación, pues ella asegura que están pasando por los mejores momento de sus vidas junto a su pequeña.

“Entre los dos, prefiero que sea él el traumado y no yo. Mejor que me cuide, que estar cuidándolo, porque todo el mundo piensa que soy la que está marcándolo y, la verdad, no es así. Es celosito y siempre le digo que está a una rayita de ser tóxico”, comenzó diciendo para Trome.

Luego continuó con: “Mira, soy muy clara y siempre le digo a Christian que ‘ya las cosas están hechas y a la gente se le calla con hechos. Tú tienes que preocuparte en ser una buena persona, buen padre, buena pareja y la gente con el tiempo se va a dar cuenta de tu cambio’ (...) Hablan de Christian porque es mediático, pero todos tenemos una historia y ese es el precio que le toca pagar, y yo, como su pareja, tengo que saber manejarlo”.

Pamela Franco confesó el motivo por el que suele discutir con Christian Domínguez

La pareja conformada por Christian Domínguezy Pamela Franco participaron de un segmento del programa “Estás en todas”, donde contaron detalles poco conocidos de su relación. Entre sus revelaciones, confesaron que sus peleas suelen producirse por el trabajo.

“Siempre tenemos una misma discusión, una misma diferencia, que es por el trabajo”, señaló Franco, quien aclaró que el padre de su hija está acostumbrado a largas rutinas de trabajo; sin embargo, debido a la carga familiar y el cuidado de su hija ella no ha podido adaptarse completamente a su ritmo.

“Con la carga familiar es muy difícil para mí organizarme, todavía no puedo, me duele irme tres días a trabajar y dejar a mi hija, me parte el alma. Él está acostumbrado a este tipo de rutinas, pero a mí me cuesta”, precisó.

En este sentido, Christian Domínguez coincidió en que sus discusiones suelen ser por temas laborales, a lo que Pamela Franco lo calificó como ‘explotador’. “Cuando a él le digo algo como madre, le digo mi sentir, él nunca me ve como su pareja, como madre, me trata como una trabajadora”, respondió Pamela Franco.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE