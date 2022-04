La hija del Puma Carranza, Francesca, reapareció en sus redes sociales tras el post que Andrea Llosa le dedicó a su esposo, el portero Carlos Cáceda, donde informa que su denuncia por difamación fue desestimado.

Como se recuerda, Andrea Llosa presentó en su programa Nunca más, el caso de Raisa Samamé, la madre de los primeros hijos de Carlos Cáceda. La señora denunciaba que Francesca Carranza se metió en su familia y que el portero no quería reconocer al bebé que estaba esperando.

Andrea Llora recordó hace poco ese caso, contando que la denuncia del portero contra Raisa Samamé y contra ella no prosperó y así lo explicó:

“Cuando llegó la historia del futbolista Carlos Cáceda a “Nunca Más”, él había embarazado a dos mujeres al mismo tiempo. Era la madre de su primera hija, la que nos buscó para denunciar que Cáceda (con el que convivía) no quería reconocer al segundo hijo que estaba por nacer porque había iniciado otra relación con la que hoy es su esposa (la hija del Puma Carranza). Él negó a su hijo frente a mis cámaras, me lo dijo. Incluso los gastos del parto de su hijo, los asumimos nosotros. Luego acabó reconociendo a su hijo. Raisa Samamé, es la madre de sus dos hijos, y ella se enfrentó legalmente a Cáceda por los derechos de sus hijos”.

Grita su amor a los 4 vientos:

Por ello, Francesca Carranza desempolvó sus redes sociales pues no compartía fotografías desde hace 2 meses y esta vez lo hizo para presumir a la familia que ha formado con Carlos Cáceda.

Francesca colgó una foto con los dos hijos que tiene con el portero y a él le dedicó el tema “Te amaré” de Marc Anthony.

“Desde el día que te conocí me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé, pronunciaste mi nombre y yo.. supe por fin que así, comenzaría un cuento que no tiene fin. Oh baby te amaré para la eternidad (Marc Anthony lyrics)”, escribió al pie de la foto.