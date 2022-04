Rodrigo González y Gigi Mitre fueron algunos de los personajes de la farándula limeña que se unieron a la marcha contra el presidente Pedro Castillo en el Centro de Lima. Cabe mencionar que los conductores de TV fueron afectados por las bombas lacrimógenas.

“Y a la señora Patricia Huamán porque esa olla (que tenía durante la marcha) no era mía, me la dio ella, me dijo que le daba muchísimo gusto verme ahí, que es seguidora del show desde hace 13 años”, expresó Rodrigo.

Luego continuó con: “ella cocina en compañía de nosotros. Tenía que irse con sus hijos pero me dejó la olla en representación de su familia. Me emocionó muchísimo”.

Rodrigo González sobre la comida que vende Ale Venturo: “La hamburguesa de lentejas congelada”

Luego de dar su “humilde” opinión sobre la relación de Melissa Paredes y Gato Cuba, Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa para comentar sobre el negocio de Ale Venturo, luego de confesar ser cliente consecutivo de su restaurante.

“Ale, cariño, a veces pido en tu restaurante y me traen acá al canal, me pido esos tallarines que tienes integrales con lentejas, pero sí, te quiero decir una cosita”, expresó Peluchín.

Luego continuó con: “parece que la hamburguesa de lentejas la tienes congelada, entonces dos minutos más de microondas no le vendría mal, porque a veces al medio una piedra me ha tocado”.

Recordemos que Ale Venturo es una pastelera y cocinera que decidió crear su propio emprendimiento llamado ‘La nevera fit’. La empresa cuenta con un gran éxito, debido a que decidió trabajar con varios chicos realitys que anunciaban sus productos a través de sus redes sociales.