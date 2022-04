Durante la última emisión de Pro Dios y por la plata, Carlos Galdós tuvo fuertes palabras contra Melissa Paredes y Anthony Aranda, pues el bailarín declaró, hace unas semanas, cómo inicio su romance con la modelo.

“Si no tienen que culpar por algo es por habernos enamorado y no tenemos por qué disculparnos”, contó el bailarín, generando la burla de Gladón.

“lo condenable no es el amor y cómo lo hicieron, si pasó o no pasó, o si lo partió o no lo partió; lo condenable son las estupideces que hacen en TikTok (...) por eso hay que meterlos presos a este par de idiotas”, expresó el conductor de TV generando las risas en el set.

“Es envidia pura, yo también quisiera hacer esas vainas en TikTok, van a hace pichi (y paran bailando) Chicos el mundo se va a acabar mal... algo no está bien. Tantas clases de estimulación temprana que uno le ha pagado a sus hijos para que terminen haciendo esa idiotez”, sentenció.

Carlos Galdós: “Si me aumentan el sueldo, lloro como Ethel”

En el estreno de su primer programa, Carlos Galdós no dudó en lanzar polémicas frases referentes a otros personajes del mundo del espectáculo peruano.

Galdós hizo énfasis en que su nuevo programa no será como los anteriores, pues es " una versión más evolucionada”.

“Hemos quedado que acá no hay calatas, no es como el otro programa, es una versión más evolucionada mía. Estoy como Gisela, me voy a volver evangélico”, comenzó diciendo en ‘Por Dios y por la plata’.

El conductor de TV, fiel a su estilo, comentó que si le aumentaban el sueldo, lloraría como Ethel, aludiendo a sus distintos llantos en América Hoy.

“Si me aumentan el sueldo, lloro como Ethel en las mañanas y cuento mi drama”, agregó entre risas.

