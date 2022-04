En La Habana, sus sueños empezaron a forjarse como Ernesto Galguera, pero fue cuando abandonó la isla y se convirtió en Nesty que inició una camino musical que lo ha llevado por Puerto Rico, Venezuela, Perú y Miami, donde actualmente radica. ¿Y en qué etapa de su carrera considera que está hoy el joven cantante?

“Estoy en el mejor momento, uno, porque a nivel de experiencia y de sabiduría he avanzado, he desarrollado muchos proyectos que me han llevado al lugar en el que me encuentro. A nivel de identidad musical pienso que estoy en la mejor etapa porque he encontrado mi esquina, mi sonido, y ese descubrimiento no ha sido fácil, luego de haber estado en diversos géneros musicales”, dice el artista que ganó junto a Amy Gutiérrez “El dúo perfecto”, reality que produjo Gisela Valcárcel.

La carrera musical no es un lecho de rosas, ¿Te empezaste a desilusionar desde muy temprano de la profesión?

Son muchas cosas, yo comencé muy joven, a los 16 años, y recuerdo que me vendían un sueño, un proyecto y yo con desesperación lo que fuera lo firmaba. Así anduve en ciertos proyectos que al final no eran lo que yo pensaba, y me fui desilusionando un poco de la industria porque empiezas a conocer gente que al final no tiene buenas intenciones. La industria es un negocio muy complicado; la música es mágica, pero el lado del negocio es totalmente distinto.

Todavía hay muchos que creen que solo con una buena voz se triunfa en la industria musical.

Hoy, para que puedas posicionarte como artista, el talento es solo una de las herramientas, vital es tener buenas relaciones, saber con quien te juntas, debes armar un equipo de trabajo, saber de contratos. En estos tiempos hay un montón de cantantes que son tendencia pero que no tienen tanto talento, han hecho muy buenos movimientos y estrategias y les ha salido bien la carrera, muchos ni escriben sus canciones, ni saben cantar.

Pero el talento de ellos es quizá estar en el lugar preciso y con la gente necesaria.

Eso sí, en un 100% y sobre todo buscan las oportunidades, si damos una mirada, los mejores cantantes no son los que están en el top ahora mismo, ni los mejores compositores o bailarines, pero son personas que dentro de sus limitaciones han sabido aprovechar las oportunidades, eso es un gran mérito.

Hay que cambiar el chip y hoy quien busca destacar en la industria musical debe verse como un todo, como un producto, no solo confiar en su voz.

Ya esos tiempos de Luis Miguel, Luis Fonsi, Ricky Martin, de esos artistas que cantaban bonito y tienen tremendas voces ahora no necesariamente es una tendencia, hoy las disqueras ven si tú eres un producto que está funcionando en redes y les ofreces números y te llaman.

Las nuevas herramientas que hoy son necesarias para promocionarse...

Con un video que hagas viral llegas a todo el mundo, es básicamente ponerse una meta, crear contenido creer en ti y mantenerte constante. La música en mi caso ha sido constancia y hasta donde he llegado ha sido porque he creído en mí, siempre he estado encima de mi proyecto con disciplina, si se me cerraba una puerta ya estaba buscando inmediatamente otra por donde colarme.

Dijiste que finalmente encontraste tu camino musical, ¿la salsa es lo que quieres hacer de ahora en adelante?

Ha sido un proceso largo esto de terminar haciendo salsa y se lo debo a Perú, al tiempo que estuve concursando aquí en El artista del año. Me comencé a dar cuenta que en Perú la salsa esta super viva y eso me llevó a abrir un poco más los ojos y a experimentar en ese género, y luego también recibo una llamada importantísima de Sergio George que me ayudó muchísimo a tomar esta decisión. Tampoco es que un día me levanté y dije: ‘ay, voy a ser un salsero’, son cosas que te van pasando y abriendo los ojos.

Es una decisión que pasa por la honestidad y hacer la música que sientes

Y de hecho fue muy difícil vender la idea de que yo quería salir de lo urbano y meterme a la salsa, es un proceso para el que uno necesita un equipo de trabajo, explicarles el proyecto, en mi caso lo de la salsa fresh; gracias a Dios encontré personas que comparten la misma misión. En este momento, en el que la tendencia es la música urbana que venga un joven y diga: ‘quiero ser la próxima cara de la salsa’, te dicen ¿salsa? Y yo digo sí, ese será mi camino.

Nesty

Ernesto Alejandro Galguera, nacido en La Habana, desde que inicia su carrera como solista en 2018 ha apostado por varios géneros musicales. Desde la música urbana, el latin pop y hoy con la salsa, apuesta por un sonido fresco y fusionado.