Dayanita estuvo presente en el programa de YouTube de ChiquiWilo, donde contó cómo fueron sus inicios en su carrera artística, sus peleas con algunos de sus colegas comediantes y, además, para revelar que estaría pensando en abrir su cuenta de OnlyFans.

La actriz cómica aseguró que ya había pensado iniciar en OnlyFans, pero aclaró que, de hacerlo, no competiría con Fátima Segovia, pues ella cree que hay público para todos.

“La verdad siempre tuve en mente abrir un OnlyFans, pero no me operé porque quiero hacer competencia con alguien, cada quien tiene lo suyo. Fátima es un chica muy atractiva (...) Si yo llegara a abrir mi OnlyFans, si llegara a pasar, bienvenidos sean todos los que se quieran sumar”, expresó.

Dayanita revela que Robotín habló mal de ella: “me empezó a insultar” (VIDEO)

Dayanita reveló que tuvo un altercado con Robotín, pues ella no pudo llegar al show que le invitó el cómico y, por ese motivo, recibió ofensas de la pareja de Robotina.

“Lo que pasa, es que él me invitó a un show, antes que inicie la pandemia (...) por temas de grabación del programa, yo no pude llegar, me reventaban el teléfono, pero no contesté (...) yo le expliqué que no podía llegar y que me disculpé. Entonces, comenzó a sacar por las redes sociales que yo soy una malagradecida, me empezó a insultar”, comentó Dayanita.

Luego continuó con: “a raíz del tiempo, o sea, él me hizo un favor a mí también (...) tampoco, por ser artistas, él me va a tratar como a querido en todas las redes sociales. Hasta en el canal trató de minimizar, en el mismo programa donde yo estaba trabajando. Donde yo lo vea, no lo saludo (...) pero hace un mes me escribió y me dijo cuál era el precio de un show mío”.

