En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que Fátima Segovia, uno de los personajes femeninos más famosos de JB en ATV, estaría ganando mensualmente más de 28 mil soles a través de su cuenta de OnlyFans.

El precio de cada suscripción es de 20 dólares y Fátima Segovia actualmente tiene cerca de 350 usuarios. En un mes, la ‘Chuecona’ recibiría cerca de 7 mil dólares, un aproximado de 28 mil soles, según reveló Magaly Medina.

Cabe mencionar que Fátima Segovia habría decidido dedicarse a su OnlyFans y alejarse del programa de JB, debido a que ahora su imagen está más relacionada al mundo de los videos para adultos y ya no a un público familiar.

Ethel Pozo agradece a Magaly Medina por respaldo a Gisela Valcárcel: “Ella y mi mamá criaron solas a sus hijos”

Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, agradeció a Magaly Medina por respaldar a su mamá en medio de las polémicas entrevistas a Jorge Pozo, expareja de la ‘señito’ y padre ausente de la conductora de ‘América Hoy’.

Recordemos que la ‘Urraca’ dijo que no entrevistó a Jorge Pozo porque no quiso pese a que él se comunicó varias veces con la producción de ‘Magaly TV: La Firme’.

“Me lo comentó mi productor y se lo agradezco. Yo he estudiado con el hijo de Magaly en la universidad, ella y mi mamá tienen cosas en común al haber criado solas a sus hijos. Uno puede tener un programa de críticas, un magazine, pero somos seres humanos y la gente tiene memoria. Una vez más, le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre, porque es una historia de ella, quien me crío sola y en mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha”, dijo Ethel Pozo en entrevista al Trome.