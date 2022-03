Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, estuvo presente en el set de Amor y Furgo para exponer la pericia psicológica que realizó el Ministerio Público a la exconductora de TV y madre de su hija de 3 años de edad.

“Después de evaluar a Andrea San Martin Pilares, somos de la opinión que presenta: reacción ansiosa situacional en remisión compatible a violencia psicológica, personalidad con rasgos obsesivos, histriónicos y narcisista”.

En los documentos presentados en Amor y Fuego, también se lee declaraciones de la modelo sobre el padre de su hija.

“Termino con él, muy conformista para mi gusto, (yo) tenía una hija, iba a tener otra, no (quería) estar con alguien que estuviera estancando. Siento que (Juan Víctor) me odia, me tiene rencor, no puedo decir nada, todo está mal, me trata e hacer quedar como si yo tuviera problemas, que le corto el pelo a mi hija, que la llevo al pediatra y no le avisé, que el vínculo de mi pareja hacia mi hija... es un odio hacia mi, siempre fue resentido”.

Magaly Medina a Juan Víctor y Andrea San Martín: “Los dos tienen demasiado resentimiento”

La conductora Magaly Medina se refirió a la polémica en torno a Andrea San Martín y Juan Víctor por la tenencia de su menor hija. En el programa “Magaly TV, la firme”, Juan Víctor se presentó y ofreció una entrevista aclarando lo sucedido.

Tras escuchar su versión, Medina se mostró inconforme con las respuestas de Juan Víctor y cuestionó las actitudes de ambos. Además, aconsejó que ambos deberían dejar de lado sus diferencias para pensar en el bienestar de su hija.

“¡Dios mío! ustedes se revisan hasta las redes sociales, el like que le dan, que no le dan. Qué tal resentimiento que tienen cuando la integridad de una niña, su salud mental está en juego”, señaló Magaly Medina.

“La verdad es que ustedes deberían encontrar una fórmula para no estarse fijando que las madres, que terceros se metan y decidir ustedes el bien de su hija. Parece que los dos tienen demasiados resentimientos y esta niña va a crecer como una especie de trofeo que dos padres se intentan quitar”, agregó.