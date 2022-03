Jorge Pozo se presentó en Amor y Fuego para contar detalles sobre su relación con Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo. Además, la expareja de la popular Señito, explicó sus razones para distanciarse de la conductora de América Hoy.

En conversación con una reportera de Willax TV, el padre de Ethel indicó que él comenzó alejarse de la vida de su hija cuando vio que Gisela comenzó a tener fama.

“Yo no le sumaba. Por intermedio de una persona que no quiero decir su nombre, pero por una persona allegada me dijeron que tenía que dar un paso al costado porque ella tiene una vida mejor y un futuro. ¿Qué podía hacer? Yo estaba sin oficio, ni beneficio. Yo solo quería surgir, pero siempre la tuve en mi corazón”, expresó para las cámaras de “Amor y Fuego”.

MI MAMÁ FUE PADRE Y MADRE PARA MÍ

En la conferencia de prensa del programa En esta cocina mando yo, Ethel Pozo se refirió a las declaraciones que dio su padre en Amor y Fuego, dejando en claro que Gisela Valcárcel siempre fue padre y madre para ella.

“Todo el Perú sabe que yo he tenido en mi mamá a una mujer que fue padre y madre, todo el mundo lo sabe, felizmente no hay ni qué explicarlo, no es de ahora. Cuando mi mamá no tenía a los 17 años ni para poder comprar un tarro de leche lo hizo sola”, expresó.

Luego continuó con: “la gente lo sabe y ha visto cómo me ha criado. Desde los seis años estoy expuesta en televisión con ‘Alo Gisela y ahora tengo 41, no hay nada que no sepa la gente de mí”.

Jorge Pozo explica por qué se alejó de su hija Ethel

Jorge Pozo contó que viajó a Estados Unidos cuando Ethel tenía 8 años. Al inicio tenían comunicación, pero luego se fueron distanciando.

“Seré muy sincero, yo iba a visitar a mi hija. Yo le llevaba su tamal los domingos y todo bien, pero yo veía que había un progreso con casa, carro y un programa de televisión... ellas subían y yo estaba abajo. Veía mi realidad y sentía que tenía que hacer algo. Si yo hubiera sido un hombre ambicioso, ahí me quedaba porque veía cosas muy positivas. Decidí irme a Estados Unidos para buscar un futuro y buscar mi vida”, explicó.

En otro momento, Jorge Pozo negó que haya buscado al equipo de “Magaly TV: La Firme” para dar una entrevista y “armar un show” en contra de Gisela Valcárcel.

TE PUEDE INTERESAR