A través de su cuenta de Instagram, Fabio Agostini mostró todos los saludos de cumpleaños que fue recibiendo. Además, compartió la pequeña reunión que tuvo con todos los competidores de Esto es Guerra. Cabe mencionar que la pareja de Melissa Paredes, Anthony Aranda, no estuvo presente.

En las imágenes publicadas por el español en Instagram se puede observar a Patricio Parodi, Hugo García, Said Palao, Jota Benz, Rafael Cardozo y Arián León. Además, en la celebración también se encontraba la expareja de Xoana González.

El clip también muestra el divertido momento en que todos le cantaron el “Cumpleaños feliz” a Fabio Agostini.

“Estamos aquí juntos, todos están diciendo unas palabritas”, expresó el español mientras se reía de los mensajes que le dedicaban.

¿Se viene un nuevo romance? Jossmery Toledoy Fabio Agostini coquetearon en plena entrevista, por lo que sus miles de usuarios están especulando que se avecina un nuevo romance en Esto es Guerra: 10 años.

Recordemos que, el último miércoles 2 de marzo, fue cumpleaños del español y las cámaras de América Hoy fueron en busca del modelo y de sus compañeros de EEG para saber qué podrían regalarle.

Al encontrar a Jossmery Toledo, ella solo atinó a decirle “feliz cumpleaños” a Fabio, pero el español sorprendió a todos con su revelación: “Así me saluda cuando están las cámaras, pero cuando no están, mejor no te digo”.